La semana pasada se dio a conocer el interés que Fumihiko Yasuda, presidente de Team Ninja, tiene por llevar a cabo reboots de sus series más populares, como Ninja Gaiden y Dead or Alive. Aunque por el momento no hay algo oficial, un represente de este estudio ha aclarado estos comentarios. Si bien no se confirman o niegan estos planes, es muy probable que tengamos más información dentro de mucho tiempo.

Por medio de una entrevista con VGC, Tom Lee, director creativo de Team Ninja, señaló que, pese al interés que se tiene, por el momento no hay algo que anunciar relacionado con estas dos series. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Dead or Alive y Ninja Gaiden son franquicias pilares para Team Ninja. Estos célebres títulos son sinónimo de la historia y la reputación de nuestro estudio. No hace falta decir que, cuando se habla del desarrollo de nuestros proyectos pasados y futuros, estos dos importantes títulos no pueden dejarse de mencionar. Sin embargo, no hay detalles o información para compartir sobre ninguna de estas franquicias en este momento. Al igual que muchos de nuestros fanáticos dedicados, compartimos el entusiasmo por el regreso de estos queridos títulos. Y nos aseguraremos de brindar una actualización adecuada, siempre y cuando llegue ese día”.

Considerando que Dead or Alive 6 llegó al mercado en 2019, la idea de un reboot de esta serie suena bastante extraño. Sin embargo, las posibilidades de que esto suceda con Ninja Gaiden son más altas. Por el momento, Team Ninja se encuentra trabajando en Wo Long: Fallen Dynasty, por lo que si tiene algo que anunciar, lo harían hasta el lanzamiento de este juego el próximo año. En temas relacionados, puedes conocer más sobre estas posibilidades aquí.

Nota del Editor:

Un nuevo juego de Ninja Gaiden es algo que es necesario. La serie se ha mantenido en silencio por 10 años. Es momento de que esta serie regrese y no presente algo que pueda competir con el actual mercado de los hack and slash.

Vía: VGC