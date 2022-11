Europa es un continente que constantemente muestra escepticismo con las nuevas tecnologías. De esta forma, recientemente se reveló que Francia, al igual que Alemania hace tres años, ha decidido prohibir el uso de Microsoft Office 365 Education y Google Workspace for Education en las escuelas públicas.

De acuerdo con The Register, esta propuesta fue aprobada por Pap Ndiaye, el ministro de Educación francés, quien ha señalado que estas dos aplicaciones no cumplen con las legislaciones de la Unión Europea. ¿La razón? Bueno, se ha mencionado que tanto Microsoft como Google utilizarían los datos que recopilan para transferirlos a Estados Unidos.

Según señala un estudio por parte de la Agencia Nacional Francesa de Ciberseguridad, las versiones gratuitas de estas dos herramientas no alcanzan los requerimientos mínimos para los productos comerciales en la nube. Junto a esto, se ha señalado que el hecho de que son gratuitos ha ocasionado una competencia desleal para otros servicios.

Considerando que esta no es la primera vez que sucede en Europa, no se descarta la posibilidad de que esto vaya a suceder en más países de este continente. En temas relacionados, Google le pagó a Activision para no abrir su propia tienda móvil. De igual forma, China ha rechazado la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft.

Vía: The Register