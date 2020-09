Ya jugamos Age of Empires III: Definitive Edition y aquí te decimos qué nos parece

Nadie puede negar la popularidad y el impacto que Age of Empires II tuvo en el género de estrategia en tiempo real. Antes de que League of Legends y World of Warcraft dominaran el mundo online, la gente se juntaba para disfrutar de sesiones de AoEII en modo LAN, las cuales eran capaces de durar por horas y horas. Así que cuando fue momento de desarrollar la tercera entrega, Ensemble Studios decidió cambiar un poco la formula y, además de proporcionar una sólida experiencia multiplayer, decidieron implementar una campaña de un solo jugador.

De esta forma, en 2005 llegó Age of Empires III a PC e inmediatamente se convirtió en uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos. La implementación de una campaña original respaldada por personajes y eventos reales es algo que no se veía mucho en esos tiempos, recordemos que el primer Assassin’s Creed todavía no salía al mercado. Después de dos expansiones, una en 2006 y otra en 2007, tal parece que la serie de Age of Empires entró a un largo reposo.

Afortunadamente, Microsoft, Tantalus y World’s Edge decidieron revitalizar a la serie con un par de ediciones definitivas de las primeras dos entregas. Ahora, el próximo 15 de octubre llegará a PC Age of Empires III: Definitive Edition, el cual promete ser la mejor versión de este título, ya que introduce un par de cambios visuales y agrega contenido adicional que será del agrado de más de uno, y ya tuvimos la oportunidad de jugar un poco de este título.

Justo como lo recuerdas, pero mejor

Age of Empires III: Definitive Edition sigue siendo el mismo juego que recuerdas de 2005, pero con una serie de mejoras que actualizan la experiencia. El cambio más sustancial es el visual. El título cuenta con modelos 3D reconstruidos, los cuales hacen que el mundo se vea mucho mejor que en la entrega original. De igual forma, contamos con soporte 4K, lo cual le proporciona un empujón extra en este departamento.

Afortunadamente, esto no es todo lo que encontramos en el apartado, ya que AoEIII: Definitive Edition cuenta con UI rediseñado, audio mejorado y un soundtrack remasterizado. Uno de los aspectos que más aprovechan estas mejoras son las cutscuenes, las cuales han sido retrabajadas para ofrecer una mayor fidelidad visual y sonora, pero sin dejar de lado los diseños y movimientos del juego original. Lo único decepcionante, es que las cinemáticas en juego conservan su aspecto original y no fueron escaladas.

Uno de los cambios que muchos en nuestra región no llegarán a notar se encuentra en las actuaciones de voz. Aunque en español contamos una vez más con el doblaje de España, el cual encaja de gran manera con la historia que el juego ofrece, en inglés algunos diálogos y voces de nativo americanos fueron modificadas, y los diálogos son emitidos por actores de origen indígena, lo cual es un gran logro para la representación de estas comunidades en la industria.

Ahora, los cambios más sustanciales se encuentran en el gameplay. Además de la campaña principal y las escaramuzas que puedes jugar solo o en compañía de otras personas, la Definitive Edition incluye dos modos adicionales que logran complacer a todos aquellos que buscan un buen reto y a los que desean conocer un poco más sobre la historia mundial.

El primero de estos es El Arte de la Guerra, el cual ya estaba presenta en las Definitive Edition de Age of Empires y Age of Empires II. Aquí tendrás que cumplir ciertos retos específicos, como llegar hasta cierta edad, derrotar a tus enemigos antes de tiempo, o lidiar con algún tipo de inconveniente. Éstas no solo ofrecen una forma dinámica de juego, sino que te obligan a pensar fuera de los métodos convencionales y demuestran la complejidad que pude llegar a tener el juego.

Por último contamos con Batallas Históricas, mi favorita. Similar a las campañas históricas de AoEII, aquí tomamos el control de cierta civilización y es nuestra tarea cumplir con el curso de la historia. Sin embargo, a diferencia de AoEII, aquí solo contamos con una misión en específica y no una serie de retos. Además de permitirnos revivir cierto enfrentamiento, el juego hace un buen trabajo para contarnos las repercusiones de algún evento y por qué es importante a nivel histórico de una manera simple y rápida.

Pero esto no es todo, ya que Age of Empires III: Definitive Edition incluye dos nuevas civilizaciones: los incas y los suecos. Los primeros jugaron un papel importante en la historia del juego, mientras que los segundos son un agregado completamente nuevo. Cada una ofrece los elementos necesarios para diferenciarlas de otras culturas similares.

¿Vale la pena?

Sin embargo, el juego no se escapa de algún par de errores que espero sean corregidos a tiempo para su lanzamiento en octubre. Para comenzar, el título sufre de severos problemas de frame rate cuando demasiadas unidades entran en conflicto. Es decepcionante que el clímax de una partida se vea atormentado por este inconveniente. De igual forma, el audio desaparecía por un segundo en algunas ocasiones.

Por último, el sistema de cartas del original Age of Empires III, el cual te permite recibir unidades y mejoras al conseguir experiencia, sigue siendo algo complicado y torpe en algunas ocasiones en esta Definitive Edition. No hay algún tipo de forma simple de construir un mazo y elegir las cartas puede ser una gran molestia debido a que no es fácil identificar cuáles ya están en tu deck y cuáles no.

La pregunta es: ¿Age of Empires III: Definitive Edition vale la pena? Por supuesto que sí. La entrega original es uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos, y esta nueva versión solo mejora cada uno de los elementos presentes. Desde el apartado visual, pasando por las nuevas civilizaciones, hasta modos como Batallas Históricas que me recuerdan la pasión que alguna vez tuve por la historia universal.