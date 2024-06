Nobody Wants to Die nos ha sorprendido

Una de las cosas más mágicas que puede tener el medio de los videojuegos es la manera en la que suele sorprendernos. Podemos tener una importante lista de títulos que esperamos con ansias y que estamos seguros, nos cautivarán una vez que los tengamos entre la manos, pero qué sería de nuestro adorado pasatiempo sin esas entregas totalmente inesperadas que refrescan con propuestas interesantes y que sobre todo, llegan sin la enorme contaminación que puede generar el llamado hype. Los polacos de Critical Hit Games están debutando como estudio con un juego bajo el nombre de Nobody Wants to Die, el cual, puede que llegué a dar esa campanada de la que te hablamos.

Hace unos días tuvimos la oportunidad de estar en una sesión a puerta cerrada con nuestros amigos de Plaion, quienes están a cargo de la publicación de Nobody Wants to Die. Luego de una pequeña introducción por parte de su productor, se nos mostró un gameplay extendido de poco más de 20 minutos en el que pudimos ver a grandes rasgos el concepto de este juego que fue presentado hace ya unos meses con un muy vistoso trailer cinemático. La verdad es que hemos quedado bastante sorprendidos con lo que se traen entre manos, pues a pesar de que estamos ante una experiencia que puede que no vaya a ser para todos, para quien sí lo sea, seguramente causará una poderosa reacción.

¿Qué tipo de juego es Nobody Wants to Die? De acuerdo con lo que vimos, estamos ante un título de aventura en primera persona en el que la principal mecánica tiene que ver con la solución de puzzles a través de análisis de escenas del crimen. Es como si las secciones de este tipo de los Batman Arkham, se hubieran ampliado en un juego completo. Para poder resolver estos problemas, nuestro personaje cuenta con varios artefactos como una luz ultravioleta para seguir rastros de sangre, rayos-x para ver a través de paredes y pisos, y la que es indudablemente la más interesante, un extraño artefacto que nos permite reconstruir partes de la escena que se está analizando, para descubrir qué pasó en realidad.

Todo el contexto del juego gira alrededor de un futuro distópico en la ciudad de Nueva York. Los personajes cuentan con tecnología muy avanzada, pero con cierto estilo reto de steampunk. Además de lo anterior, parece que la elección de diálogos es muy importante para darle forma a la historia, la cual, también juega un papel central en la experiencia que se está presentando. No sé bien aún de qué va todo este cuento, pero parece que vamos a interpretar a un detective rebelde al que se le piden cosas como esconder evidencia. Gráficamente Nobody Wants to Die luce espectacular, me parece que se está echando mano de Unreal Engine 5, esto por confirmar, pues al menos la escena que vimos, sí nos dejó verdaderamente impresionados con cosas como su iluminación y la gigantesca cantidad de detalle que se aprecia.

Por supuesto que esto solo fue un breve encuentro con Nobody Wants to Die y aún falta mucho por saber de lo que tendrá para ofrecernos, sin embargo, te puedo decir que me he quedado con un grato sabor de boca. Se nota que a pesar de ser un estudio nuevo, Critical Hit Games está compuesto por veteranos de la industria que saben hacer su trabajo y que claro, llevan ya desarrollando este título por seis años. El lanzamiento ha quedado pactado para el próximo 17 de julio en PS5, Xbox Series X|S y PC.