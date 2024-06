Hands On – Black Myth: Wukong

China quiere un lugar en la mesa

Son tiempos de cambio para esta industria que tanto queremos. En occidente se vive una fuerte crisis de sustentabilidad, mientras que Japón está probando con nuevos modelos para mantenerse vigente. En medio de todo esto, algunas potencias asiáticas empiezan a levantar la mano en busca de un lugar en la mesa con los grandes. Corea del Sur ya mostró algunas de sus cartas con los fantásticos Lies of P y Stellar Blade, mientras que todo el poderío chino está listo para dejar atrás los juegos móviles y de servicio para demostrar que están a la altura de los grandes AAA tradicionales. Desde que hace ya unos años, Black Myth: Wukong fue mostrado, asombró por sus espectaculares visuales y llamativos conceptos, esto claro, acompañado por una buena dosis de escepticismo por la poca experiencia del estudio detrás de todo y claro, a que seguimos sin estar tan acostumbrados a que de esa parte del mundo salgan títulos de este corte. ¿Qué tal está lo nuevo de Game Science?

Hace unos días tuvimos la oportunidad de estar en el evento anticipado de Black Myth: Wukong que se celebró en el corazón de Los Ángeles, California, junto con nuestros amigos de Game Science, en donde se nos permitió probar por casi tres horas su súper ambicioso y anticipado juego. De entrada, te podemos decir que sí, es real pese a lo que algunos podrían pensar y de acuerdo con lo que probamos y llegamos a charlar con los desarrolladores, el juego está prácticamente terminado y listo para su llegada al mercado dentro de unos meses más. Cosas como sus gráficas, dirección de arte, bien logrados controles y mecánicas funcionales, me hacen pensar que la promesa de tener a una de las propuestas más importantes del año se va a cumplir e incluso, podría tener las piernas suficientes para pelear por un lugar en el codiciado grupo de nominados a Juego del Año. En este previo especial te contamos cómo nos fue.

Viaje hacia el oeste

Indudablemente, una de las culturas más antiguas y ricas de todo el mundo es la de China. Básicamente de esa parte del mundo se desprendió toda la maravillosa cultura, arte, gastronomía, lenguaje, religiones y costumbres, que vemos a lo largo y ancho de Asia. Su mitología, cuentos y leyendas, forman parte de todo lo anterior, siendo Viaje al Oeste una de sus obras más importantes. Si no la ubicas, te cuento que es una novela del siglo XVI con autoría de Wu Cheng’en, y que además de haber sido traducida a incontables idiomas, ha sido adaptada de muchas maneras incluido el anime y manga con Dragon Ball. Acá se nos cuenta la historia de un monje budista que viaja a Asia central e India en búsqueda de unos textos sagrados.

Black Myth: Wukong es otra adaptación de dicha novela, solo que ahora en forma de videojuego e introduciendo un montón de elementos de diferentes mitologías chinas. En el juego tomamos precisamente el papel de Wukong, un guerrero y monje que es el Rey Mono, protagonista de la novela de la que ya te contaba. Durante la demostración no pudimos ver demasiado del camino que tomará la narrativa, sin embargo, se nos dijo que en realidad están siendo bastante fieles a la obra en la que se está basando todo, pero con ciertas libertades de personajes y elementos que hacen más sentido dentro de un videojuego. Definitivamente mi parte favorita de todo esto fue la representación de Tudigong, nuestro mentor que además de llevar cierta carga de humor, todo el tiempo está hablando en forma de enseñanza y en quien tengo entendido, está basado el siempre querido Maestro Roshi.

Me gustaría poderte platicar mucho más sobre el tono que tendrá la historia de Black Myth: Wukong, pero la demostración estuvo más bien centrada en el core gameplay del juego, pues se nos puso justo después de lo que es el prólogo para iniciar con nuestra sesión; es decir, no vimos ninguna cinemática ni nada por el estilo, directo a la acción. Lo que sí te puedo decir es que el juego cuenta con voces en inglés y en mandarín. El primero de ellos está muy bien logrado, pero es importante mencionar que la sincronía de labios está hecha para el mandarín, al menos así fue con este primer acercamiento que tuvimos con el juego que claro, podría cambiar en la versión final. Creo que la recomendación será jugar en el idioma original de quienes están detrás de todo.

¿Otro Soulslike?

Sí, lo sé. La sobrepoblación de juegos basados en el subgénero inventado por Hidetaka Miyazaki y FromSoftware, se comienza a convertir en una verdadera plaga para esta industria. Al inicio pensábamos que esta nueva forma de hacer RPGs de acción tendría un impacto importante en el medio, pero pocos vieron venir el gigantesco fenómeno en el que se convertiría. Justo como se comunicó desde que fue anunciado, Black Myth: Wukong sigue marcadamente la fórmula de los llamados Soulslike, pero con una intención bien enfocada e ideas propias que indudablemente le dan personalidad.

Sobre la estructura del juego puedes esperar algo muy tradicional; es decir, estamos ante un título que sigue casi al pie de la letra la manera en la que funciona un Dark Souls. Al menos en estas primeras horas, recorrimos niveles delimitados, pero interconectados entre sí compuestos por pasillos, pero también con ciertas áreas semi abiertas a la exploración. En una de ellas, por ejemplo, nos topamos con un par de jefes totalmente opcionales, uno de ellos parecía estar resguardando otra zona en sí, por lo que si bien, tenemos algo contenido, nuestra curiosidad y exploración, se verán recompensadas. Los clásicos puntos de descanso para recuperar tu energía y pociones están presentes, junto con el hecho de que si lo usas, la mayoría de los enemigos volverán a aparecer.

Pasando al tema del core gameplay y combate, tenemos dos ataques principales. Uno fuerte pero lento, y otro más débil, pero rápido. Administrar tu estamina será crucial, pues en caso de quedarte en cero, estarás vulnerable. Nuestra defensa está delimitada a nuestra habilidad para esquivar agresiones. El protagonista es un personaje ágil que se pude mover a gran velocidad. Algo que llamó enormemente mi atención es la posibilidad de hacer una patada voladora si brincas y atacas al mismo tiempo. Black Myth: Wukong es un Soulslike, pero uno que también coquetea con ser un hack and slash en el que la velocidad es importante. De igual forma, si esquivas en el momento preciso, podrás contraatacar de manera más efectiva.

Pero bueno, a pesar de que todo lo anterior funciona de gran forma, la realidad es que son conceptos que ya hemos visto un montón de veces. Lo verdaderamente interesante de Black Myth: Wukong, son las habilidades que tenemos. En este demo pudimos probar un par de ellas. La primera nos permitía congelar totalmente por unos segundos al enemigo en cuestión para atacarlo a placer, mientras que la segunda, me dejó transformarme en uno de los jefes que derroté. Sí, es posible convertirte en ciertos enemigos por un tiempo limitado, lo cual, cambia por completo la forma en la que juegas, pues tus movimientos son totalmente diferentes además de que tienes una barra de vida aparte que claro, es de gran ayuda cuando las cosas se complican. No puedo esperar a ver con qué tipo de locuras nos van a salir conforme vayas progresando.

Hablando de enemigos, te cuento que sentí bastante justa y balanceada la dificultad, elemento muy característico de estos juegos que suelen ser sumamente retadores. Durante las casi tres horas de sesión, derroté a alrededor de cinco jefes, entre principales y opcionales. Siento que la ventana que te dan para esquivar un ataque es bastante amplia, por lo que te diría que si no tienes tan buenos reflejos y batallas con los Soulslike, aquí podrías encontrar algo mucho más llevadero. Claro, habrá que ver si más adelante no se da un salto importante de dificultad.

La progresión igualmente se va por un camino bastante tradicional. Conforme vayas avanzando, obtendrás una unidad en específico que te servirá para desbloquear nuevos movimientos y habilidades. Además, tu equipo también podrá ser mejorado a través del uso de diferentes materiales que vas recolectando. Algo particular de Black Myth: Wukong es que en realidad solo existe un arma. El protagonista cuenta con su característico bastón que irá cambiando conforme vayamos avanzando para que el combate no se quede estático. Esta es una parte que me preocupa un poco; el hecho de que se pueda variar lo suficiente con un solo tipo de arma.

El poder de Unreal 5

Nos encontramos en medio de una época en la que lo técnico se ha convertido en eje central de cualquier experiencia. Sobre todo cuando hablamos de producciones AAA, se pone una lupa sobre cómo es que se desempeña el juego en cuestión. Black Myth: Wukong se convierte en uno de los primeros títulos de gran tamaño que echan mano de Unreal Engine 5, prometiendo una experiencia de verdadera siguiente generación.

Para la demostración se nos presentó un build que estaba corriendo en una PC de especificaciones que no fueron compartidas, pero que podemos asumir, eran bastante importantes, pues el juego corría de forma muy limpia a 60 cuadros por segundo. De vez en cuando había congelamientos, pero es claro que es un tema de la versión no final del juego. Además, lo vimos a una resolución de 4K bastante impresionante. Sí, Black Myth: Wukong es un juego que impresiona, pues además de tener una dirección de arte de auténtico alarido que recrea bellamente a China de hace 500 años, hace que el Unreal Engine 5 luzca en todo su esplendor con escenarios altamente detallados y una iluminación que por momentos te hace pensar que estás viendo una escena real.

¿Y qué hay del tema del PS5? Pues bien, a pesar de que como te decía, la sesión fue solamente en PC, uno de los representantes de Game Science nos indicó que Black Myth: Wukong correrá a una resolución de 2K y 60 cuadros por segundo en la consola de Sony, incluso se nos reveló que se estaba trabajando para llevar todo a 4K sin sacrificar rendimiento, cosa que claro, se antoja complicada sino imposible. Otros de los elementos que me encantó fue la edición de audio y la música. Los sonidos del juego son verdaderamente llamativos y en todo momento lograban que me sintiera en medio de un gran bosque a la mitad de Asia.

Black Myth: Wukong es un juego que al menos por lo que probamos, estará a la altura de lo que se enseñó desde un inicio, lo cual, para serte franco, parecía demasiado bueno para ser verdad. El uso de la nueva tecnología de Epic Games sigue dando sus primeros pasos, pero conforme más avanza el tiempo, más nos impresiona con gráficos brutalmente realistas que te ponen a pensar hasta qué punto llegarán los videojuegos dentro de un par de décadas.

¿Dudas despejadas?

Se entiende perfectamente que existan dudas sobre lo que es Black Myth: Wukong. De hecho te diría que siempre es lo más prudente tener algún grado de escepticismo cuando hablamos de un desarrollador nuevo o no tan conocido. Luego de esta extensa sesión con el juego de producción china, te diría que hay algo especial cocinándose que podría tomar por sorpresa a más de uno, pues estamos ante un título con objetivos claros, buen diseño, controles sólidos, propuesta propia a nivel de mecánicas, y un apartado técnico de verdadero alarido. Me queda claro que Game Science ha hecho su tarea y ha descifrado cómo es que debe funcionar un AAA moderno, además de entender que esta obra en específico, podría abrir un montón de puertas a otras producciones que se hagan en la imponente nación asiática que sobra decir, ha dejado de ser un personaje de apoyo en el mundo, para convertirse en un verdadero protagonista.

Black Myth: Wukong está programado para lanzarse el próximo 20 de agosto en PC y PS5. De la versión de Xbox Series X|S aún no sabemos cuándo es que podría estar listo. Para complementar, preguntamos si había alguna noticia sobre el lamentable hecho de que las versiones físicas del título no contendrán disco, a lo que se nos contestó solamente que Game Science está trabajando en ello. Te diría que va a pasar, solo que tendremos que esperar más allá del día oficial de estreno.