Liberan las primeras imágenes de Gladiator 2

Para quien no lo tenga en mente, este año está planeado que se lance la secuela de Gladiator, aquella cinta en la cual Russell Crowe tomó el papel de protagonista e impacto a todos. La espera ha sido larga, pero tras algunas conversaciones se llegó a un acuerdo para traer de regreso a la franquicia, aunque habrán ciertos cambios que tuvieron que hacerse para la adaptación a los tiempos que corren en la actualidad.

Las primeras imágenes de Paul Mescal han generado gran expectación, especialmente porque el actor lleva la misma armadura que Russell Crowe usó en la primera. Este guiño emotivo rinde homenaje a Máximo Décimo Meridio, el protagonista de la película original. Mescal interpreta a Lucio Aurelio Vero, coemperador romano junto con Marco Aurelio desde el año 161 hasta su muerte en 169. Aunque en la película original el personaje de Lucio fue interpretado por Spencer Treat Clark, en esta secuela se ha optado por un nuevo enfoque con Mescal.

