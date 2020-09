Usuarios de Xbox Game Pass Ultimate podrán obtener dos meses de anime gratis

Xbox Game Pass Ultimate se ha convertido en una de las mejores ofertas en el medio actualmente. Ahora, no contentos con proporcionar acceso a una gigante librería de juegos, los suscriptores de este servicio ahora recibirán dos meses de anime gratuito.

Así es, aquellos que cuenten con Xbox Game Pass Ultimate, podrán redimir una suscripción de 60 días para Funimation Premium Plus, plataforma que te permite ver anime doblado y de transmisión simultanea en Japón sin anuncios. Esta promoción comenzó el pasado 25 de septiembre, y será válida hasta el 24 de octubre. De igual forma, la promoción solo es válida para los nuevos miembros de Funimation.

Lo único que se necesita hacer para redimir la suscripción es ingresar a Game Pass por medio del Xbox One o la aplicación móvil de Xbox y listo. Sin embargo, la oferta no es accesible para los miembros de PC. De igual forma, los dos meses de Funimation Premium Plus solo están disponibles en Estados Unidos, aunque con la llegada de esta plataforma de streaming de anime a nuestra región, es posible que en un futuro veamos una promoción similar aquí.

Vía: Polygon