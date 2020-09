Un nuevo Direct de Pokémon Sword and Shield se llevará a cabo mañana

El día de mañana será muy especial para los fans de Pokémon. Por medio de un tweet, se ha revelado que el próximo 29 de septiembre a las 8:00 AM (hora de la Ciudad de México) se llevará a cabo una presentación digital dedicada a mostrar nueva información sobre la siguiente expansión de Pokémon Sword and Shield.

The Isle or Armor, la primera expansión de Sword and Shield, llegó el pasado mes de junio y se espera que The Crown Tundra, el segundo DLC de este juego, arribe en algún punto de la temporada de otoño de 2020. De esta forma, es muy probable que el día de mañana se dé a conocer la fecha de lanzamiento exacta de este contenido adicional.

De igual forma, no se descarta la posibilidad de ver algún tipo de información adicional sobre nuevos pokémon o algo relacionado con la historia que nos espera en The Crown Tundra. Esta presentación especial se llevará a cabo el día de mañana, 29 de septiembre, a las 8:00 AM (hora de la Ciudad de México).

Vía: Pokémon