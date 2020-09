Aunque por el momento no hay información oficial sobre el siguiente gran juego de Pokémon para Nintendo Switch, los fans han encontrado un par de pistas que apuntan a un posible re-lanzamiento de HeartGold y SoulSilver para la consola híbrida más popular del momento.

Recientemente, se descubrió que el pasado 7 de septiembre Nintendo volvió a registrar los nombres de Pokémon HeartGold y SoulSilver. Ante esta revelación, los fans de la serie han señalado a un posible re-lanzamiento, port o remake de los amados títulos de DS para el Switch. Aunque se ha demostrado que es factible correr juegos de esta portátil en la consola híbrida, es posible que este no sea el caso en esta ocasión.

Nintendo has applied for trademarks for "POKÉMON HEARTGOLD" (T2020-110933) and "POKÉMON SOULSILVER" (T2020-110934), filed on September 7 pic.twitter.com/5Oz5VWe34E — abcboy (@abcboy101) September 22, 2020

Para comenzar, Game Freak se encuentra trabajando en la segunda expansión para Pokémon Sword and Shield en estos momentos. De igual forma, el registro de una marca en más de una ocasión se usa para proteger una IP y no es una garantía de algo. Por último, en dado caso de que tengamos la oportunidad de visitar la región de Johto una vez más, es probable que sea por medio de un juego estilo Let’s Go, y no una port de un remake.

Sin embargo, no se descarta la posibilidad de regresar a Johto en un futuro, de alguna forma u otra. En temas relacionados, Fortnite ha derrotado a Pokémon como el juego más popular entre los jóvenes de Japón. De igual forma, un peluche de Yamper se vuelve el mejor amigo de un adorable corgi.

Vía: Comicbook