Pokémon: peluche de Yamper se vuelve el mejor amigo de este adorable corgi

Una de las criaturas más populares de la nueva generación de Pokémon es sin duda alguna Yamper, un tipo eléctrico que de pura casualidad luce extremadamente similar a un corgi. Uno de estos perritos recibió como obsequio un peluche de Yamper, y ahora ya se volvieron básicamente inseparables.

En Pokémon Sword and Shield, los jugadores tuvieron oportunidad de aventurarse en la Región Galar y encontrarse no solo con Yamper, sino con un montón de nuevas criaturas que conforman esta extraña región. Yamper no solo está presente en los videojuegos, sino también en la más reciente temporada del anime, Pokémon Journeys!

El corgi del video, llamado Mugi, es toda una sensación en Japón e incluso tiene su propio canal en YouTube así como otras redes sociales. Su familia publica constantemente hazañas de su vida, y su encuentro con Yamper es solo una de muchas.

