Brett Schnepf, uno de los primeros desarrolladores del Xbox, ha fallecido el día de hoy

Tenemos malas noticias que compartir. El ex-empleado de Microsoft, Brett Schnepf, que formó parte del equipo de desarrolladores del primer Xbox e incluso nombró al icónico control “Duke”, ha fallecido.

Por medio de Twitter, el creador original del Xbox, Seamus Blackley, compartió la nota, diciéndole a los fans que “su fácil sonrisa, carisma y perseverancia” fue instrumental para el éxito de la primera consola.

Su hijo, Duke Schnepf, se puso en contacto con los amigos de Brett para pedir ayuda con los gastos de la cremación, así como varias otras cosas que podrían surgir. Todo lo que sobre se utilizará para empezar un fondo de ahorro para la universidad del hijo menor de Brett, Jack.

Sad news, @Xbox family. The wonderful Brett Schnepf has left us. His son Duke, after whom the Xbox OG controller was named, has organized this for his remembrance. Please consider helping out. https://t.co/7lp1CGBf7x

