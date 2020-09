Reporte: Michel Ancel se encuentra bajo una investigación por un liderazgo tóxico

El pasado 18 de septiembre, Michel Ancel, responsable por crear a Rayman y Beyond Good & Evil, anunció su salida de la industria de los videojuegos después de 30 años involucrado con el medio. Aunque en su momento se mencionó que esta decisión fue tomada para trabajar en un santuario de vida silvestre, un reciente reporte ha revelado que Ancel se encuentra bajo una investigación en Ubisoft por quejas de un liderazgo tóxico de su parte.

Esta información ha sido confirmado por el mismo Michel Ancel, quien en una entrevista para el medio francés Libération mencionó que se encuentra bajo una investigación por parte de Ubisoft debido a su comportamiento durante el desarrollo de Beyond Good & Evil 2.

De acuerdo con el medio internacional, los empleados de Ubisoft acusan a Ancel de ser bastante complicado en el trabajo, al grado de que fue necesario contratar a otros gerentes para poder interactuar con él. De igual forma, se señala a la administración de Ancel como uno de los factores negativos en el desarrollo de BG&E2, ya que constantemente pedía largos cambios en el desarrollo, provocando depresión y agotamiento en los miembros del equipo.

Esto es lo que menciona una fuente de Libération al respecto:

“Es capaz de explicarte que eres un genio, que tu idea es maravillosa, para luego desmantelarte en una reunión, diciendo que no eres más que una mierda, que tu trabajo no vale nada, y no hablarte durante un mes”.

Por su parte, Ancel ha reconocido que las dificultades presentadas en un desarrollo de este nivel pueden provocar un descontento, pero mencionó que no era consiente de que la gente se sentía de esa forma. De igual forma, Ancel ha revelado que fue Yves Guillemot, CEO de Ubisoft, quien le comentó sobre su investigación a principios del pasado mes de agosto.

Una fuente de Libération menciona que tras la salida de ejecutivos como Serge Hascoet, por acusaciones de comportamiento laboral inapropiado, los empleados esperaban que la conducta de Ancel cambiara. Sin embargo, Guillemot les comentó que la presencia de Ancel en el desarrollo de Beyond Good & Evil 2 era “innegociable”.

Sin embargo, la semana pasado Ancel reveló su salida de la industria. Ante este reporte del medio francés, Kotaku se puso en contacto con Ubisoft sobre la situación actual de la investigación del desarrollador, y esto fue lo que comentó la compañía:

“[El CEO de Ubisoft] Yves Guillemot se comprometió en julio a que cualquier acusación será investigada y nadie estará fuera de ese proceso, y esto incluiría a Michel Ancel. Y como Michel le confirmó al periodista de ‘Liberation’, está bajo investigación. La investigación aún está en curso y no tenemos nada más que compartir, ya que respetamos la confidencialidad de esta investigación”.

Por último, Ancel le comentó a Libération que su único remordimiento fue no terminar Beyond Good & Evil 2 antes de tiempo. Por su cuenta, el equipo de desarrollo de este juego sigue trabajando arduamente y esperan tener más información sobre el proyecto el siguiente año.

Aunque la investigación contra Ancel parece que no llega al nivel de Hascoet u otros altos ejecutivos que han salido de Ubisoft en los últimos meses, tal parece que su liderazgo no fue el adecuado para todos los involucrados en el desarrollo de Beyond Good & Evil 2 en Ubisoft Montpellier.

