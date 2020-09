343 Industries habla sobre la posible fecha de estreno de Halo Infinite

Ahora que el Xbox Series X y Series S ya tienen fecha exacta de lanzamiento, la nueva pregunta que todos parecen tener es: ¿cuándo saldrá Halo Infinite? En agosto, se anunció que el juego había sido retrasado hasta el próximo año, y desde entonces ha surgido mucha especulación sobre la nueva fecha de estreno.

El director de comunidad de Halo, Brian Jarrard, se ha asegurado de recordarle a los fans que todavía no hay un día exacto para Halo Infinite, y cualquier cosa que veas o escuches en las tiendas es mera especulación:

PSA: We haven’t locked on release date for Halo Infinite yet. Anything you see on a retail site is just placeholder / speculation.

— Brian Jarrard (@ske7ch) September 24, 2020