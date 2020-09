Yakuza: Like a Dragon llegará al PS5 hasta el 2021

Yakuza: Like a Dragon se perfila para ser el gran RPG de finales de año. Aunque hace tiempo se dio a conocer que esta entrega será un título de lanzamiento en Xbox Series X, el día de hoy por fin se ha revelado cuándo estará disponible en otras consolas, y los usuarios de PS5 tendrán que esperar hasta el siguiente año para disfrutar este juego.

De acuerdo con la cuenta de Twitter de Ryu Ga Gotoku Studio, desarrolladores de la serie, Yakuza: Like a Dragon estará disponible en Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 4 y PC vía Steam el próximo 10 de noviembre. Por otro lado, los usuarios del PlayStation 5 tendrán que esperar hasta el 2 de marzo de 2021 para disfrutar de este título.

De igual forma, se ha confirmado que todos los que tengan el juego en Xbox One y PS4 podrán mejorar el título a sus versiones de siguiente generación sin costo adicional, tanto en sus ediciones físicas como digitales. Por último, la cuenta de Twitter del estudio compartió un pequeño adelanto de Yakuza: Like a Dragon corriendo en un PS5, el cual puedes ver a continuación.

Rise Like a Dragon on PlayStation 5 on March 2, 2021, and get a first look at in-engine footage of Yakuza: Like a Dragon on PS5 right now.

Digital owners of Yakuza: Like a Dragon on PS4 can upgrade to PS5 for free at PlayStation Store immediately on the game’s PS5 release. pic.twitter.com/Ot7uoeKAuN

— RGG Studio (@RGGStudio) September 28, 2020