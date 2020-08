La película de Sonic fracasó enormemente en la taquilla de China

Sorpresivamente, la película de Sonic logró tener un masivo éxito en la taquilla occidental, tanto así que una secuela ya ha sido aprobada. Debido a la pandemia, los cines en China permanecieron cerrados, por lo que le fue imposible a Paramount estrenar este filme en el país asiático. Ahora que la gran mayoría de complejos re-abrieron, Sonic finalmente hizo su debut en la región oriental, pero con resultados desastrosos.

De acuerdo con información de Daniel Ahmad, analista de Niko Partners, la película solo recaudó 2.5 millones de dólares en China, a diferencia de los 146 millones obtenidos en EE.UU., donde se convirtió en la adaptación de videojuegos más taquillera de la historia.

The movie bombed in China.

Has grossed approx ~$2.5 million after two weeks in China.

Compares to $146 million in the US and $305 million in total worldwide. https://t.co/O31ngWwmrO

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) August 12, 2020