Sonic se ha convertido en la película de videojuegos más exitosa en EE.UU.

La película de Sonic the Hedgehog se ha convertido en la cinta basada en videojuegos más exitosa en Estados Unidos. Después de los ingresos de la semana pasada, se ha revelado que este largometraje logró recaudar $145.8 millones en nuestro país vecino, superando los $144.1 millones del Detective Pikachu, quien previamente tenía este récord.

Sin embargo, la historia es algo diferente en el mercado internacional, debido a que Sonic ha generado sólo $306.5 millones en todo el mundo, que es más de $100 millones menos que los $433 millones de Detective Pikachu. Una gran parte de esto se debe a que el estreno Sonic se retrasó en China debido a COVID-19.

A pesar de todo esto, ni Detective Pikachu ni Sonic han logrado superar a Warcraft, cinta que se posiciona como la más exitosa adaptación de videojuegos a nivel mundial con $439 millones de dólares.

Contrario al caso de Sonic, Warcraft tuvo un muy mal desempeño en los cines de los Estados Unidos, ganando sólo $47.4 millones, pero obtuvo $391.7 millones en los mercados internacionales. La película Rampage de Dwayne Johnson se encuentra detrás de Detective Pikachu con $428 millones. Mientras que la película de 2010 Jake Gyllenhaal, Prince of Persia: The Sands of Time, ganó $336 millones en todo el mundo.

Hablando del erizo azul, es posible que LEGO realice un set de piezas basadas en Sonic. De igual forma, Super Sonic casi aparece en la película en cuestión.

Vía: Forbes