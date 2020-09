Yoji Shinkawa, artista de Metal Gear, crea increíble ilustración de The Last of Us Part II

La comunidad de Naughty Dog y PlayStation celebró el Día de The Last of Us, evento anual que en esta ocasión cambio de nombre, el fin de semana pasado. Entre todas novedades y muestras de amor a la serie, Yoji Shinkawa, artista que recordarás por su trabajo en la serie de Metal Gear Solid, decidió unirse a las festividades y crear una increíble ilustración de The Last of Us Part II.

La ilustración nos muestra a Ellie de cuerpo completo acompañada de las caras de Joel y Abby. Aquí puedes descargar esta impresionante obra de arte en alta definición, y colocarla como tu protector de pantalla en PC o dispositivo móvil. Sin duda alguna, esta pieza demuestra el gran talento de Shinkawa, y ahora nos gustaría ver a otras series ilustrados de una forma similar.

We’re so honored by and grateful to @KojiPro2015_EN and Yoji Shinkawa for creating this stunning The Last of Us Part II art for #TheLastofUsDay.

Want to make it your wallpaper? Download high-res desktop and mobile versions here: https://t.co/r1eW5mYAKn pic.twitter.com/AAKPb6F8kw

— Naughty Dog (@Naughty_Dog) September 26, 2020