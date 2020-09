The Last of Us: Así era el diseño inicial de Dina

Como seguramente ya sabes, este sábado 26 de septiembre se celebrará el Día de The Last of Us, previamente conocido como Outbreak Day, en el cual se suele revelar arte conceptual, mercancía y temas de PS4. Por los últimos siete años, Naughty Dog ha celebrado este día que coincide con el brote ficticio de Cordyceps en el juego, y como parte de esta celebración ya empezó a surgir material sobre el aclamado título.

Alexandria Neonakis, artista de personajes en Naughty Dog, compartió unas cuantas ilustraciones sobre Dina, específicamente sobre su diseño a principios del proceso de desarrollo. Estas imágenes son antes de que Cascina Caradonna fuera elegida como actriz para este papel, así que evidentemente habrá ciertas discrepancias entre el modelo actual. Aquí las puedes ver por ti mismo:

De acuerdo con Neonakis, inicialmente se le dio libertad total para que hiciera lo que quisiera, pero eventualmente, conforme se fue solidificando la visión de The Last of Us Part II, el diseño de su personaje fue tomando forma y una vez que Caradonna llegó al papel se empezó a trabajar sobre su apariencia.

Fuente: Alexandria Neonakis