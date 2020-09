Fall Guys anuncia colaboración especial con GRIS, aclamado juego indie

Fall Guys se posiciona como uno de los mejores juegos indie de 2020, así que no debería ser una total sorpresa escuchar que este battle royale tenga un par de colaboraciones con otros títulos populares. En el pasado hemos visto trajes especiales inspirados en Half-Life y Team Fortress 2. Ahora, recientemente se dio a conocer que el galardonado GRIS tendrá su propia skin por tiempo limitado.

Por medio de su cuenta de Twitter, Fall Guys reveló el traje especial inspirado en la protagonista de GRIS, el cual tiene un precio de 10 coronas. A diferencia de la moneda normal del juego, estos preciados objetos de intercambio solo se obtienen al ganar partidas, subiendo de nivel o gastando dinero real. Sin embargo, tienes que ser rápido, ya que esta skin solo estará disponible hasta el día de mañana, 29 de septiembre.

Introducing G R I S

Now available in Fall Guys for 10 👑's on PS4 and Steam!

In collab with @nomadastudiobcn – The Developers of Gris! pic.twitter.com/9Z4HrtVoEr

— Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) September 27, 2020