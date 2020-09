Así de aterradora es la anatomía interna de los Fall Guys

A simple vista, Fall Guys pareciera ser un juego con personajes bastante adorables, pero gracias a la curiosidad de la comunidad nos hemos ido enterando sobre algunos datos perturbadores que cambiarán por completo tu percepción sobre el juego. Por ejemplo, ¿sabías que los personajes en realidad son del tamaño de un humano? Bueno, pues ahora ya sabemos cómo es su anatomía y es aterradora.

Por medio de Twitter, la cuenta oficial del juego publicó la siguiente ilustración que nos gustaría nunca haber visto:

Well, you asked for it…

This is official lore now

Remember:

• Human shown for scale

• Fall Guys are 183cm (6ft)

• This Fall Guy is happy, look into his eyes

• We can’t take it back

Official Fall Guys Artwork by Senior Concept Artist:https://t.co/OgiS6WXzno pic.twitter.com/eCLJu1DBpP

— Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) September 23, 2020