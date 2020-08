Fall Guys: revelada la altura de los personajes y es enorme

Fall Guys, el juego sensación del momento, sigue dando de qué hablar. Desde su debut hace unas cuantas semanas, el título ha estado en boca de todos gracias a sus divertidas mecánicas, además de que docenas de marcas quieren subirse al tren del hype con colaboraciones, skins y demás. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cuánto miden los adorables personajes del battle royale? La respuesta podría sorprenderte.

Por medio de Twitter, la cuenta oficial de Fall Guys ha respondido esta incógnita que todos ansiábamos saber, y resulta que los personajes en realidad son enormes:

When we told you that Fall Guys were 1.83 metres tall

THIS IS NOT WHAT WE MEANT https://t.co/W4EwwlWPL9

