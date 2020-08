La segunda temporada de Fall Guys será revelada durante Gamescom 2020

La popularidad de Fall Guys: Ultimate Knockout parece que no se detendrá por lo pronto. A pesar de que nos encontramos a la primera mitad de la primera temporada de este battle royale, Mediatonic, estudio responsable por el juego, ya está trabajando en la segunda temporada, y pronto podremos ver el primer tráiler de todo el contenido que llegará al juego.

Recientemente, Geoff Keighley, encargado de la Opening Night Live de Gamescom, reveló que Mediatonic presentará el tráiler de la segunda temporada de Fall Guys durante este evento la próxima semana. Aunque por el momento se desconoce qué tipo de contenido veremos, no se descarta una fecha de estreno, más mini juegos, nuevos skins y la posible llegada de más modos de juego.

I saw a rough trailer yesterday that @FallGuysGame showed me and you will not he disappointed!!

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 21, 2020