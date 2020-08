La fecha filtrada de Halo Infinite en Amazon es falsa

Muchos fanáticos de Xbox quedaron en shock al enterarse del retraso de Halo Infinite, pues se suponía sería el gran elemento dentro del lineup de lanzamiento de la nueva consola de Microsoft. 343 Industries únicamente estableció que el juego llegaría hasta el próximo año, sin decir mes o temporada. Pareciera que Amazon adelantó el cuándo podemos esperar este juego, pero resultó ser erróneo.

Si se visita la página de Amazon de Estados Unidos destinada al Xbox Series X, se menciona que Halo Infinite llegará en la temporada invernal del 2021. Sin embargo, Tom Warren, periodista de The Verge, aseguró que todo se trata de un error:

this is an Amazon listing mistake https://t.co/7xer2dDeJA

— Tom Warren (@tomwarren) August 21, 2020