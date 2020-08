Gamescom Opening Night durará 2 horas y habrá más de 38 juegos

Este jueves próximo será la noche de apertura de Gamescom, uno de los eventos más importantes de la industria de los videojuegos. Durante el evento, Geoff Keighley, organizador de los Game Awards, adelantó que tendremos más contenido sobre el nuevo juego de Call of Duty, que tendrá como nombre oficial Black Ops Cold War. Adicionalmente, su anfitrión confirmó la duración del show y la cantidad de juegos que veremos en él.

Keighley anunció que el evento tendrá una duración de dos horas y, además de Black Ops Cold War, confirmó que habrá más de 38 juegos para disfrutar. Algunos de los confirmados son Fall Guys con su segunda temporada y Star Wars: Squadrons.

“No te pierdas un nuevo vistazo no antes visto de Call of Duty Black Ops Cold War. En vivo durante la noche de apertura de Gamescom “

Don’t miss a world premiere new look at @CallofDuty Black Ops – Cold War.

Live during @gamescom Opening Night Live on Thursday at 8 pm CEST / 2 pm ET / 11 am PT

Watch at https://t.co/FjoDbKUBkl pic.twitter.com/HciGWttPUX

— Geoff Keighley 🔜 Opening Night Live (@geoffkeighley) August 24, 2020