Amazon anuncia nuevo servicio de cloud gaming llamado Luna

Durante el evento del día de hoy, Amazon anunció un nuevo servicio de cloud gaming llamado Luna. La noticia no es tan sorprendente, puesto que el servicio ha sido rumoreado desde el año pasado, cuando era conocido como “Tempo“, además de que también se presentó un control dedicado de la plataforma y un primer vistazo a la interfaz.

No está claro exactamente cuándo debutará este servicio, pero inicialmente estará disponible en PC, Mac, Fire TV, iPhone y iPad. Posteriormente también llegará a Android. Amazon dice que los usuarios de Estados Unidos ya pueden registrarse para un early access a partir de hoy.

El servicio tendrá un costo de $5.99 dólares mensuales durante su etapa early access, que dará a sus usuarios la posibilidad de jugar títulos de Luna Plus en 4K y 60 cuadros por segundo, pero esto dependerá de los juegos.

De acuerdo con Amazon, más de 100 juegos estarán disponibles vía el canal Luna Plus, y entre los títulos de lanzamiento se encuentran Resident Evil 7, Control, Panzer Dragoon, A Plague Tale: Innocence, The surge 2, Yooka-Laylee, GRID, Abzu, y Brothers: A Tale of Two Sons. Amazon asegura que añadirán más juegos “con el paso del tiempo”. La compañía también se asoció con Ubisoft para un canal específico de videojuegos. Así lo describe Amazon:

“Los jugadores que se suscriban a este canal tendrán acceso a sus juegos favoritos de Ubisoft en resolución 4K, con la posibilidad de jugar desde el celular, y el acceso a nuevos títulos como Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 6 e Immortals Fenyx Rising el mismo día de su lanzamiento.”

