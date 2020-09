Celebra el día de The Last of Us con figuras, descuentos, concursos y más

Mañana es el Día de The Last of Us, anteriormente conocido como Outbreak Day, y estará acompañado por una variedad de mercancía y actividades en las cuales participar. Desde un tema gratuito de PlayStation 4, hasta descuentos en los juegos e incluso unas increíbles figuras coleccionables y más, mañana será un importante día para la franquicia.

Primero tenemos el soundtrack original del juego en vinyl así como dos nuevos pósters inspirados en The Last of Us Part II, los cuales podrás preordenar el día de mañana en MondoShop. Naughty Dog también confirmó que hay un juego de mesa en camino y una guía de cosplay de Abby que detalle la ropa, maquillaje y accesorios que puedes usar para dar vida al personaje.

Si prefieres algo más premium entonces también habrá unas cuantas figuras coleccionables a tu disposición. Cada una de ellas mide aproximadamente 16 pulgadas, pero lamentablemente el detalle sobre su precio sigue siendo un misterio. Esta celebración se extiende hasta la PlayStation Store donde podrás reclamar un tema gratuito de PS4 que lucirá muy similar para quienes ya hayan terminado TLOU II.

Por último, pero no menos importante, Naughty Dog llevará a cabo un concurso del Modo Fotografía a partir del 9 de octubre hasta el 29. Los ganadores recibirán ediciones de colección del juego y el control DualShock 4 inspirado en el videojuego.

Fuente: PlayStation