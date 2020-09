¡Blade ya está disponible en Fortnite!

Marvel y Epic Games continúan con su gran relación. No contentos con el gran énfasis que tienen héroes como Thor e Iron Man en la temporada actual de Fortnite, recientemente, Blade, el cazador de vampiros, llegó sin previo anuncio al battle royale. Aunque ya se rumoreaba que otro personaje de Marvel estaba en camino al título, los jugadores no lo esperaban tan pronto.

Similar a otros personajes de este tipo, puedes conseguir una skin especial de Blade a un precio de 2,300 V-Bucks. Sin embargo, este atractivo precio es solo limitado, ya que eventualmente este elemento cosmético subirá a 4 mil V-Bucks, así que tienes que ser rápido. De igual forma, al comprar este contenido recibirás el pico y mochila retro Espada del Caminante diurno.

The only of his kind, the one the undead fear most… the Daywalker has arrived.

Grab the Blade Set in the Shop now! pic.twitter.com/Ge8gQMyk6L

— Fortnite (@FortniteGame) September 25, 2020