Kingdom Hearts: Melody of Memory tendrá una demo en octubre

Square Enix dará a los fans la oportunidad de probar gratuitamente Kingdom Hearts: Melody of Memory en un futuro muy cercano. La demo de este juego estará disponible a mediados de octubre en PlayStation 4, Nintendo Switch y Xbox One. La fecha exacta, así como los detalles sobre su contenido, siguen siendo un misterio.

La noticia es cortesía de la cuenta oficial de Kingdom Hearts en Twitter:

Estaremos lanzando una demo de Kingdom Hearts: Melody of Memory en PS4, Xbox One y Nintendo Switch.

Keep your calendar clear for mid-October!

We’ll be dropping a #KingdomHearts Melody of Memory playable demo on #PS4, #Xbox One & #NintendoSwitch!

Get ready to dive into amazing rhythm-action gameplay with memorable tunes, in this can’t-miss musical journey! pic.twitter.com/HskCDnjmm0

— KINGDOM HEARTS (@KINGDOMHEARTS) September 25, 2020