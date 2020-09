Darkness in the Capital, el segundo DLC de Nioh 2, ya tiene fecha de lanzamiento

Team Ninja ha revelado que el segundo DLC para Nioh 2, conocido como Darkness in the Capital, estará disponible próximo 15 de octubre en PlayStation 4. Todos los que estén interesados en este contenido podrán acceder a él por medio del pase de temporada de $20 dólares, o adquiriéndolo de forma separada.

Darkness in the Capital presenta nuevas historias, jefes, Yokai, espíritus guardianes, habilidades, Ninjutsu, Onmyo Magic y Soul Cores. Además de estas inclusiones, la segunda expansión DLC también contará con más conjuntos de armaduras y un arma que, según el estudio, “seguramente disfrutarán los fanáticos del combate cuerpo a cuerpo”.

Este es el segundo DLC de Nioh 2, el primero de esto, conocido como The Tengu Disciple, llegó el pasado mes de julio a un precio de $10, y aquí puedes checar nuestra reseña de este contenido. Aunque por el momento se desconoce cuál será el precio por separado de Darkness in the Capital, es posible que se encuentre en el mismo rango.

