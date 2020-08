Review – Nioh 2: The Tengu’s Disciple

La primera parte de una trilogía DLC

Nioh 2 debutó a principios de este año y lo hizo con resultados muy prometedores. Desde antes de su lanzamiento, sus desarrolladores nos adelantaron que el juego contaría con tres contenidos descargables, al igual que el título original lo hizo en 2017, y el primero de éstos, The Tengu’s Disciple, finalmente está aquí.

El tema del DLC siempre ha sido sujeto de controversia, ya que muchos creen que es contenido que debió estar originalmente en el juego, pero sus desarrolladores lo recortaron para venderlo por separado y así aumentar sus ganancias.

En el caso de Nioh 2, puedo decirte que la cosa tal vez no sea así, ya que todos los acontecimientos que se llevan a cabo durante esta expansión no tienen relación directa con la historia principal del título, pero eso no significa necesariamente que su narrativa sea buena.

La historia en Nioh 2 definitivamente no es uno de los puntos fuertes del juego, pero aún así considero que mejoró bastante respecto a su primera parte. Por supuesto, la ausencia de un protagonista con voz puede ser un fuerte detractor para algunos, aunque este DLC le añade un poco más de personalidad.

Hay unas cuantas cosas que me gustaron sobre The Tengu’s Disciple, y muchas que no, pero algo que te diré de entrada es que, si no te gustó Nioh 2, entonces no esperes que este DLC te vuelva un fan repentinamente. En esta reseña te hablaré a profundidad sobre lo que puedes esperar de este contenido descargable, y si vale la pena o no que lo consigas.

Un viaje al pasado

Antes que nada, quiero aclarar que primero debes haber terminado Nioh 2 para poder acceder a este contenido adicional, ya que The Tengu’s Disciple se desarrolla después de la historia del juego principal, y es aquí donde comienzan mis problemas con el DLC.

Más que sentirse como una expansión, The Tengu’s Disciple se siente como una misión secundaria cualquiera, o mejor dicho, la manera en que te introducen al DLC se siente como cualquier misión secundaria.

La nueva aventura comienza después de que nuestro protagonista se encuentra una misteriosa flauta que lo transporta de regreso al siglo XII. Sí, los viajes en el tiempo suelen ofrecer elementos muy interesantes, pero tristemente la única razón por la cual Nioh 2 decidió hacerlo fue para presentarnos a Minamoto Yoshitsune, uno de los samuráis más reconocidos en la historia de Japón.

Al igual que nuestro protagonista, Yoshitsune es mitad humano y mitad demonio, por lo que rápidamente nos pide que lo ayudemos durante sus batallas. Además de esto, el samurái también posee una espada que ciertamente reconocerás, pues en realidad se trata de la misma daga que portamos en el futuro para acabar con los yokai, o demonios.

En general, Yoshitsune es un personaje bastante simple y sin mucha personalidad. Mientras que en el juego base las motivaciones de los personajes secundarios estaban bien claras y tenían sentido, las de Yoshitsune a veces pueden sentirse un tanto irrazonables y planas. Siendo justos, esta es la primera parte de una trilogía de contenido descargable, así que con el tiempo el samurái podría ser profundizado un poco más, pero al menos The Tengu’s Disciple me dejó un mal sabor de boca respecto a esto.

Vale la pena destacar que, debido al viaje en el tiempo, los personajes que te acompañaron en tu aventura no estarán presentes esta vez, así que no esperes conocer más de ellos ni mucho menos interactuar con ellos.

¿Qué hay de nuevo?

Hoy en día, es común que los videojugadors sean mucho más conscientes respecto a su tiempo, y las horas de entretenimiento que pueden obtener de los videojuegos. No por que un juego sea largo automáticamente significa que vaya a ser bueno, y vice versa, pero en el caso de The Tengu’s Disciple creo que sí se quedaron un poco cortos en este apartado y deja te explico por qué lo digo.

Para empezar, la expansión únicamente añade dos misiones principales, y para serte honesto, éstas no ofrecen mucha variedad. Ambas misiones se sienten como replicas de las misiones del juego base, que a pesar de estar muy bien hechas, creo que sí hubiera estado bien tratar de innovar un poco. Después de todo, te están cobrando por este contenido.

Tampoco ayuda que muchas de las misiones secundarias reciclen mapas del juego original, algo que definitivamente no tendría sentido, sobretodo porque viajamos al pasado. Lo peor es que ni siquiera se hizo un esfuerzo por cambiar o modificar los mapas originales, al menos yo no pude detectar ningún cambio, es decir, son exactamente los mismos mapas. Mal ahí, Team Ninja.

Algo que sí vale la pena reconocer es que las peleas de jefe en The Tengu’s Disciple están muy bien hechas, hasta pareciera que invirtieron todos los recursos en este apartado. Los jefes del juego original de por sí son bastante creativos, pero al final admito que pueden llegar a sentirse un tanto repetitivos, en especial cuando hablamos de sus habilidades y patrones de ataques. Afortunadamente, este DLC corrige ese apartado y creo que los nuevos jefes incluso superan a los del juego base en términos de diversión y dificultad.

Hay nuevos enemigos, pero a diferencia de los nuevos jefes, éstos no tienen tanta variedad como esperaba. Algunos diseños son totalmente nuevos, pero la mayoría están inspirados por enemigos que ya vimos en el juego base y que fácilmente podrás derrotar ya que no hay mucha diferencia entre ambos. Eso sí, todos tienen nuevos Soul Cores que, como sabes, te dan habilidades Yokai adicionales y beneficios pasivos.

Quizás lo más destacable de The Tengu’s Disciple es la nueva arma, el Splitstaff, que te permite hacer una gran variedad de combos como ninguna otra arma del juego base. En lo personal, yo no fui un gran fan de esta arma pues siempre he preferido la Katana por encima de cualquier otra, pero aún así debo admitir que podría ser una de las más poderosas en todo el juego, sobretodo con el build adecuado. Y obviamente la puedes usar fuera del DLC.

Volviéndote todavía más fuerte

Nioh 2 es un juego donde la progresión juega un papel sumamente importante. Siempre se nos está recompensado con nuevo equipo, armas, bonificaciones, habilidades y más, pues su gran nivel de dificultad significa que deberemos estar progresando constantemente si es que queremos superar algunos de los retos más complicados. Afortunadamente, The Tengu’s Disciple expande enormemente este apartado y para cuando acabes con él, te sentirás como un dios imparable.

Si únicamente piensas hacer las misiones de la historia, entonces The Tengu’s Disciple te llevará entre 6 y 8 horas, pero claro, esto depende mucho de tu nivel de habilidad y qué tanto mueras. Sin embargo, lo fuerte de este DLC es todo el contenido que ofrece para los jugadores que realmente buscan volverse más fuertes. Hay dos nuevos modos de juego que justamente hacen eso, y a continuación te explico de qué va cada uno.

El primero de ellos se llama Dream of the Demon, que básicamente es una especie de New Game Plus, donde los enemigos se vuelven más fuertes, pero también sueltan nuevas mejoras que te permitirán subir de nivel todo el equipo que ya tengas. El segundo modo se llama Demon Parade Picture Scroll, y lo mejor de todo es que este no forma parte del DLC como tal, sino que llegó como parte de una actualización gratuita a Nioh 2. Aquí deberás derrotar enemigos que sueltan Picture Scrolls, objetos con los que podrás desbloquear nuevas misiones donde tu único objetivo será enfrentarte contra olas de enemigos, pero no de manera infinita.

Como te mencionaba en el párrafo anterior, Nioh 2 recibió una actualización gratuita que coincidió con el lanzamiento del DLC, y ésta incluye algunas nuevas cosas como más opciones de personalización, habilidades y transformaciones para que puedas asumir la apariencia de más NPCs. Recuerda, esto último no forma parte de The Tengu’s Disciple y podrás acceder a ello sin la necesidad de tener instalado el DLC.

Importante adición para un ya fantástico juego

Al principio de esta reseña te dije que The Tengu’s DLC era solo la primera parte de tres DLCs que llegaran a Nioh 2 en el futuro, y ciertamente se siente así. En la parte narrativa, la expansión deja mucho que desear, pues lo que pudo haber sido una premisa bastante interesante, se terminó convirtiendo en algo muy simple y sin chiste. Cabe la posibilidad que en el futuro las cosas den un giro y la historia combinada de todas las tres expansiones resulte ser bastante buena, pero desafortunadamente por ahora no podemos determinar eso.

Creo que en términos de contenido hace un buen trabajo, pues de por sí Nioh 2 ya tiene bastante y The Tengu’s Disciple no hace más que expandir sobre eso. Ninguna novedad en particular se me hizo demasiado llamativa, pues muchas cosas ya estaban presentes en el juego base, pero la posibilidad de personalizar todavía más a tu personaje, en términos estéticos como de equipamento, siempre es una bienvenida adición.

The Tengu’s Disciple añade lo suficiente, pero puedo ver fácilmente que algunos jugadores podrían quedar insatisfechos al tratarse de una primera parte de una trilogía. Dicho esto, considero que los fans de Nioh 2 ciertamente deberían darle una oportunidad a la expansión, y más si su objetivo es convertir a su protagonista en el ser más fuerte de todos.