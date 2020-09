Debido al COVID-19, Naughty Dog cambia el nombre del Outbreak Day

Cada 26 de septiembre la comunidad de The Last of Us celebraba el Outbreak Day, pues era el mismo día en que se desataba la infección ficticia de Cordyceps dentro del juego. Debido a la pandemia global del COVID-19, Naughty Dog ha decidido hacer unos cambios respecto a esta fecha y ahora solo será conocido como el Día de The Last of Us.

Por medio de Twitter, los desarrolladores compartieron el siguiente mensaje:

“Durante los últimos 7 años, el 26 de septiembre ha sido una oportunidad para celebrar y reconocer la increíble pasión de toda la comunidad de The Last of Us. Sin embargo, conforme pensamos sobre los acontecimientos del año pasado y lo que estamos enfrentando por el COVID-19, decidimos que ya no sería correcto seguir bajo el nombre de ‘Outbreak Day’. Aunque el nombre y fecha tienen sus raíces en la ficción del juego, Septiembre 26 significa más que solo el lore. Se trata de mostrar aprecio hacia nuestros fans. Es por esa razón que, de este sábado en adelante, Septiembre 26 será conocido como el Día de The Last of Us–un nombre que no solo reconoce el mundo a nuestro alrededor, pero que también refleja el crecimiento de una comunidad que da la bienvenida a millones de jugadores gracias al lanzamiento de The Last of Us Part II. Tenemos muchas cosas emocionantes planeadas y no podemos esperar por compartirlas con ustedes.”

En noticias relacionadas, se reveló que The Last of Us Part II era el juego más terminado de PlayStation 4 por los jugadores. ¿Quieres conocer cuáles son los demás? Entonces sigue este enlace.

Fuente: Naughty Dog