Muchos se preguntan cuál será el siguiente paso para God of War. Aunque tal parece que la saga nórdica ha llegado a su fin con una espectacular conclusión para Kratos y Atreus, los fans quieren saber qué cultura visitará el Dios de la Guerra en un futuro. Pese a que por el momento no tenemos información oficial, un fan ha encontrado una serie de pistas que podrían revelar el futuro de la serie.

Por medio de su canal de YouTube, el usuario conocido como JorRaptor comparte una interesante observación sobre el contenido post-game en God of War: Ragnarok. Después de acabar con la aventura principal, es posible encontrarse con el verdadero Tyr a lo largo de los nueve reinos. Lo interesante, es que vemos a este personaje realizando yoga, seiza, postura tradicional japonesa vinculada a artes marciales, y hasta hace movimientos al estilo taichí, por lo que muchos teorizan sobre la llegada de Kratos a tierras asiáticas.

Si bien esto podría ser visto como un detalle más, JorRaptor compartió una entrevista de Eric Williams, director de Ragnarok, en donde señala que hay un personaje en esta entrega que podría estar señalando la futura ambientación de la saga, y este cuenta con unas animaciones muy específicas que han sido creadas para la ocasión.

Aunque todo podría indicar que Kratos se dirige a tierras asiáticas, no hay que olvidar que también han existido pistas que apuntan a una visita a Egipto. Considerando que God of War: Ragnarok lleva solo un mes en el mercado, tendremos que esperar bastante antes de tener una respuesta clara. En temas relacionados, así debutó God of War: Ragnarok en Estados Unidos. De igual forma, esta entrega sufre de review bombing.

Nota del Editor:

No hay que pensar tanto en el futuro. Si bien me encantaría ver otra aventura de Kratos, también me agradaría si este fuera el final del personaje. Ragnarok fue una gran conclusión para el Fantasma de Esparta, y da pie a que Atreus sea el protagonista de su propia aventura.

Vía: JorRaptor