Tras el desastroso final de Game of Thrones, la idea de regresar a Westeros con una serie de spin-off no era del agrado de los fans. Sin embargo, con el éxito de House of the Dragon, la opinión del público ha cambiado, y ahora se ve con potencial al show protagonizado por Jon Snow. Aunque por el momento no hay muchos detalles, el actor principal ha revelado un par de conceptos interesantes.

En una reciente presentación que se llevó a cabo en una convención de Game of Thrones, Kit Harrington tuvo la oportunidad de hablar sobre el spin-off protagonizado por Jon Snow que se desarrolla después de los eventos de la serie principal. Esto fue lo que comentó relacionado con las ideas que se han discutido:

“Creo que si le hubieras preguntado, habría sentido que se bajó a la ligera. Al final del programa, cuando lo encontramos en esa celda, se está preparando para ser decapitado y quiere serlo. Ya terminó. El hecho de que vaya al Muro es el mayor regalo y también la mayor maldición. Tiene que volver al lugar con toda esta historia y vivir su vida pensando en cómo mató a Dany. Vivir su vida pensando en que Ygritte murió en sus brazos, y pensando en cómo colgó a Olly… pensando en todo este trauma y eso… Eso es interesante. Así que creo que donde lo dejamos al final del programa, siempre hay una sensación de… Creo que queríamos una pequeña sonrisa de que las cosas están bien. Él no está bien”.

Lamentablemente, por el momento no hay información oficial por parte de HBO sobre el futuro de esta serie. Considerando que el spin-off aún está en una etapa de planeación, es muy probable que pasen varios años antes de que veamos este proyecto concretado. De igual forma, hay que considerar que esta historia seguirá los eventos finales de Game of Thrones, y no los del libro.

Pese al terrible final de Game of Thrones, la idea de un spin-off enfocado en Jon Snow después de estos eventos no suena tan mal. Al igual que con cualquier producción, todo depende de las personas que estén a cargo del guion, y House of the Dragon demostró que HBO tiene los recursos para contratar personas capaces.

