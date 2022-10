Después del espectacular final de la primera temporada, muchos se preguntan cuándo es que House of the Dragon regresará. Lamentablemente, parece que la espera será mucho más grande de lo pensado, ya que esta producción aún no tiene una fecha exacta para su segunda temporada.

Al finalizar el primer episodio de House of the Dragon el pasado mes de agosto, y con más de 20 millones de espectadores, HBO dio luz verde a la segunda temporada. Sin embargo, con planes de filmar esta serie a principios de 2023, las posibilidades de ver a la Danza de Dragones por fin en marcha el próximo año no son tan altas como a muchos nos gustaría.

Si bien no se descarta la posibilidad de que la segunda temporada de House of the Dragon llegue a finales de 2023, lo más seguro es que tendremos que esperar hasta el 2024 para ver a Rhaenyra Targaryen y al resto de su familia una vez más. Aunque por el momento no hay algo oficial, se ha mencionado que esta serie tendría un total de cuatro o cinco temporadas.

Considerando la forma de trabajo de HBO, el lapso entre la primera y segunda temporada de sus series usualmente es de dos años, como lo que sucedió con Westworld. Sin embargo, después de esto solo tendríamos un año para ver nuevos capítulos.

La primera temporada de House of the Dragon fue muy buena, y no puedo esperar para regresar a Westeros para ver cómo es que este evento tan importante para los Targaryen es adaptado para la televisión. Considerando lo que vimos en las últimas semanas, no hay de qué preocuparse.

