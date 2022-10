Genshin Impact pudo ser una exclusiva de Xbox

Genshin Impact es todo un fenómeno en PlayStation. Si bien el juego está disponible en PC y dispositivos móviles, la exclusividad en consolas la tiene Sony. Sin embargo, parece que este no siempre iba a ser el caso, ya que Microsoft habría negociado una exclusividad con miHoYo, los desarrolladores, la cual no se llegó a completarse.

De acuerdo con un reporte por parte de Reuters, quienes citan varios documentos confidenciales, Microsoft se reunió con miHoYo en 2020 con la intención de hacer que Genshin Impact fuera una exclusiva de consolas de Xbox. Lamentablemente, la historia nos muestra que esto no fue posible. Tras este fracaso, la compañía de Redmond aumentó sus esfuerzos para apoyar al mercado de videojuegos en China.

En 2017, Sony anunció su China Hero Project, una iniciativa para ayudar a los desarrolladores chinos a publicar juegos en PlayStation. Si bien Microsoft ya tenía cierta presencia en este mercado, no fue sino hasta ver el éxito que tuvo Genshin Impact en consolas de PlayStation, que esta compañía sintió un “un sentido de urgencia” de adentrarse más a esta región.

Aunque por el momento no hemos visto algo del nivel de Genshin Impact en consolas de Xbox, no se descarta que en un futuro esto cambie y, si bien el éxito de este free-to-play tal vez no se logre repetir, aun así veríamos algo que valdría la pena. En temas relacionados, Genshin Impact tendrá un anime. De igual forma, aquí puedes ver el adelanto de la versión 3.0 del juego.

Nota del Editor:

Aunque no se descarta la posibilidad de que la exclusiva de Genshin Impact tenga que ver más con la presencia de Xbox en el mercado de Asia, así como el número de unidades vendidas, espero que Microsoft logre hacer que algunas experiencias de China logren salir de este país y sean más accesibles a nivel mundial.

Vía: Reuters