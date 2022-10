Tal parece que Sony está listo para crear un nuevo estudio de PlayStation. De acuerdo con una reciente solicitud de trabajo, planes para formar a un equipo nunca antes visto ya estaría en marcha, y su primer objetivo sería ayudar a Naughty Dog en la creación de un juego aún no anunciado.

La solicitud de trabajo menciona que este nuevo equipo sería creado en colaboración con PlayStation Studios Visual Arts, un desarrollador que anteriormente ayudó con la captura de movimiento, cinemática, animación y más de PlayStation en varias franquicias, incluidas Uncharted y The Last of Us. Esto es lo que se ha mencionado al respecto:

“Este proyecto de alta visibilidad se está desarrollando en colaboración con Naughty Dog. Aunque actualmente no se ha anunciado, tenemos una visión clara y un plan para lanzar. Usando nuestra experiencia existente y talento de primer nivel, garantizaremos una barra de alta calidad visual para el juego y una experiencia convincente para nuestros jugadores”.

Aunque no se menciona específicamente en la solicitud de trabajo, el primer proyecto de este equipo sería uno AAA, ya que se exige a los interesados tener un dominio en la producción y manejo de experiencias de este calibre. Junto a esto, se ha especulado que el este título estaría relacionado con la serie de Uncharted, la cual no ha visto alguna entrega completamente nueva desde 2017.

Pese a que por el momento no hay información oficial, la idea de ver una vez más Nathan Drake y compañía es algo que ha estado en la mente de los jugadores, y de los mismos miembros de PlayStation. A principios de año, Shaun Escayg, director creativo de Naughty Dog, dijo que este es un mundo del que “queremos ver más”. En temas relacionados, la película de Uncharted ya tendría fecha de estreno en Netflix.

Nota del Editor:

La idea de ver una nueva entrega de Uncharted es algo que todos esperamos. Sin embargo, si un estudio que no sea Naughty Dog se encarga de este proyecto, esto podría ser algo controversial, aunque no estoy en contra de esta posibilidad, solo sería algo escéptico.

Vía: VGC