Sin duda alguna, una de las mayores tragedias de la Danza de Dragones fue la destrucción de la relación entre Alicent Hightower y Rhaenyra Targaryen, algo que hemos visto poco a poco en House of the Dragon. Desde el primer episodio ha existido la duda de si estos dos personajes tienen sentimientos el uno por el otro. Aunque no hay una aclaración oficial por parte de George R.R. Martin, las actrices encargadas de estos papeles han ofrecido una respuesta.

En una reciente plática con The New York Times, Emma D’Arcy y Olivia Cooke, actrices de las versiones adultas de Rhaenyra y Alicent respectivamente, hablaron sobre este tema, señalando que claramente existe algo dentro ellas que las hace desear estar juntas, pero las circunstancias las han alejado. Esto fue lo que comentó D’Arcy:

“Ese tipo de energía erótica está muy presente en su relación temprana. Creo que Rhaenyra está principalmente motivada por un profundo deseo de ser conocida y vista. El daño y el dolor son tan dominantes que no sé si hay un espacio, en este punto, para una interacción consciente con la lujuria sexual, pero definitivamente anhela la antigua intimidad física que compartían. Es diferente de lo que comparte con su esposo actual y sus hijos. Una forma diferente de contacto”.

Por su parte, Cooke comentó:

“No sé si Alicent sabe lo que se siente al sentir esas cosas ahora. Hay capas y capas de represión; la sexualidad y la lujuria son probablemente una capa sedimentaria prehistórica ahora. Desde el punto de vista de Alicent, no creo que sea tan consciente de sí misma, en términos de lo que siente, para saber qué la impulsa a acercarse a Rhaenyra nuevamente”.

Este es un tema que Emily Carey, quien interpreta a la joven Alicent, también tocó en una entrevista con Variety:

“Quiero decir, comenzamos ese discurso. Estábamos en la sala de ensayo… Creo que es el Episodio 4. No es necesariamente algo de lo que hayamos hablado todavía. Estábamos haciendo una escena, y Milly y yo nos miramos como, ‘¿Se sintió como si estuviéramos a punto de besarnos? ¡Eso fue realmente extraño!’ Y entonces, hablamos de eso”.

Con solo dos episodios más en la primera temporada de House of the Dragon, es muy probable que sigamos viendo cómo esta relación se va desarrollando y las amistades se destruyen, todo hasta el trágico final de esta danza. En temas relacionados, HBO defendió la falta de iluminación en uno de sus episodios. De igual forma, productora abandona la serie.

Nota del Editor:

Es una verdadera tragedia la relación entre Alicent y Rhaenyra, y la culpa recae en Viserys. Si tan solo el rey hubiera elegido al reino y su puesto, y no los sentimientos que tenía por Alicent, todo esto se pudo haber evitado, pero como dicen: “el amor es la muerte del deber”.

Via: The New York Times