En estos momentos ya puedes descargar ToeJam & Earl: Back in the Groove y Darkwood de una manera totalmente gratuita en la Epic Games Store. Sin embargo, la siguiente semana podría ser más atractiva para el público, ya que Fallout 3 – Game of the Year Edition estará disponible para todo aquel que lo desee.

Será entre el próximo 20 y 27 de octubre cuando todos los usuarios de PC puedan descargar de forma gratuita Fallout 3 – Game of the Year Edition. Como su nombre lo indica, esta versión incluye todo el contenido que llegó originalmente para el juego de 2008 en un solo paquete. Sin duda alguna, una oferta que no puedes dejar pasar.

Junto a Fallout 3 – Game of the Year Edition, la Epic Games Store también te permitirá descargar Evoland Legendary Edition de forma gratuita. Este es un RPG que se desarrolla a lo largo de diferentes épocas del género, por lo que pasará del NES al SNES de una forma bastante entretenida.

Recuerda, Fallout 3 – Game of the Year Edition y Evoland Legendary Edition serán los juegos gratuitos de la Epic Games Store entre el 20 y 27 de octubre. En temas relacionados, así se vería el original Fallout al estilo de DOOM. De igual forma, aquí las nuevas filtraciones de la serie de Fallout.

Nota del Editor:

Esta es una oferta que puedes dejar pasar. Fallout 3 es uno de los juegos más aclamados de la historia, y la versión de GOTY contiene todo el contenido y las mejoras que recibió este título. Tal vez no seas un gran fan de la Epic Games Store, pero esta entrega vale la pena el proceso de abrir una cuenta en Epic.

Vía: Epic Games Store