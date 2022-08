Surgen filtraciones del próximo show de TV de Fallout

En estos años las series de TV basadas en videojuegos se han vuelto bastante populares, la prueba de ello es la de Castlevania, Cuphead, Tekken, League of Legends y próximamente con Fallout. En relación a este último trabajo, en las últimas horas se han difundido unas imágenes que podrían dar la idea de cómo se van a ver sus escenarios.

Aunque se borraron las imágenes de las fuentes originales, estas ya se han empezado a difundir constantemente por internet, por lo que los usuarios ya pueden darle un vistazo al set de lo que podrían ser las Vault. Con los colores conocidos de la serie como el Pip Boy, y también la sensación de fortaleza que siempre se ha implementado en la franquicia.

Aquí puedes ver las imágenes:

Ok. The Vault 32 set for the Amazon Fallout TV series is looking fire! pic.twitter.com/GtzLEB6AfL

— 𝕋𝕂𝕤-𝕄𝕒𝕟𝕥𝕚𝕤 (@TKsMantis) August 17, 2022