Actor de Mario en live action no sabía que adaptaban un videojuego

Las películas basadas en videojuegos no han tenido terreno fácil debido a su calidad expuesta, los más claros ejemplos fueron las cintas de Street Fighter, las primeras de Mortal Kombat, DOOM y claro, la infame para muchos, Super Mario Bros. Y entre todas las curiosidades que han salido a la luz de esta cinta, se revela que el actor principal no sabía que adaptaban un juego.

Bob Hoskins es el actor que interpretó a Mario en la película, y consideró a esta cinta como uno de sus puntos más bajos a lo largo de su carrera en Hollywood. Esto también fue acompañado por el propio desinterés que tenía en trabajar en la cinta, esto a tal punto de desconocer que la producción se estaba basando en un trabajo previo como lo es un juego.

Aquí un clip que lo explica:

BOB HOSKINS with a sobering thought after finding out the Super Mario Bros. (1993) film was based on a video game. pic.twitter.com/UiP3KtOFVI

