Gotham Knights ya está en fase gold

Una noticia que siempre es motivo de alegría en el mundo de los videojuegos es el enterarse que los diferentes juegos ya están en la etapa gold, eso significa que ya tienen la base para hacer las diferentes copias que se van a distribuir en el mundo. Y ahora, el título que oficialmente ya alcanzó este gran logro es ni más ni menos que Gotham Knights.

La noticia se esparció en las redes oficiales de Warner Bros. Montreal, equipo que ha estado detrás del desarrollo de tan esperado videojuego de los caballeros que protegen la noche en ausencia de Batman. Dando a entender que el título está listo para empezar a publicarse en tiendas digitales y a producirse para los diferentes distribuidores físicos.

Toute l'équipe de Gotham Knights est fière de vous annoncer que nous sommes officiellement GOLD! 🎖️ 🎉

On se retrouve en Octobre! 🦉

The whole Gotham Knights team is proud to announce that we're officially GOLD! 🎖️ 🎉

See you in October! 🦉 pic.twitter.com/LY8Q8Fb7Hh

— WB Games Montréal (@WBGamesMTL) August 17, 2022