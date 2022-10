Desafortunadamente, Robbie Coltrane ha fallecido a sus 72 años

Hoy es un día de luto para el mundo de las películas, pero en especial para los fanáticos de la saga de Harry Potter, sobre todo con aquellos que le hayan tomado un cariño genuino al personaje de Hagrid. Y es que se reportó hace poco el lamentable deceso de Robbie Coltrane, actor escoces que le dio vida durante todas las películas al semi gigante mágico.

Los primeros éxitos televisivos de Coltrane incluyen Flash Gordon, Blackadder y Keep It in the Family . Sus otros programas de comedia incluyen series como A Kick Up the Eighties, The Comic Strip y Alfresco cuando se convirtió en un pilar de las pantallas de televisión británicas. Sin embargo, el papel que le llevó a los reflectores fue el de Rubeus Hagrid.

Por su parte, uno de los papeles más destacados de Coltrane fue interpretar al Dr. Edward “Fitz” Fitzgerald, un psicólogo criminal antisocial con un don para resolver crímenes, en la serie Cracker de Jimmy McGovern , que se desarrolló en 25 episodios entre 1993 y 2006.

Por ahora, no se ha mencionado la razón detrás de su fallecimiento, por lo que se deberá esperar unos cuántos días más para conocer qué pasó, lo único que se sabe es que su vida terminó a los 72 años.

Vía: The Hollywood Reporter

Nota del editor: Sin duda, es un momento doloroso para la historia del cine, dado que se trata de un actor y comediante de lo más destacado. Personalmente, lo ubico bastante por ser el bonachón de Hagrid. Descanse en paz señor Coltrane.