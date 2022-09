Olivia Wilde habla del supuesto escupitajo de Harry Styles a Chris Pine

En el festival de cine de Venecia hubo muchos acontecimientos importantes, entre ellos el emotivo aplauso de seis minutos que se hizo al reconocido actor del medio, Brendan Fraser. Pero sin duda, lo que más llamó la atención, fue el supuesto escupitajo de Harry Styles a Chris Pine, y ahora ha surgido un nuevo punto de vista, el de la actriz y directora Olivia Wilde.

En el programa más reciente de The Late Show, Olivia asistió como invitada, donde le preguntaron acerca de sus proyectos más recientes como la polémica Don’t Worry Darling. Y justo ahí le preguntaron si el escándalo entre Pine y Styles fue cierto, a lo que contestó que se sacaron las cosas un tanto fuera de contexto, y niega todo lo ocurrido.

Aquí su declaración:

No, no lo hizo. Pero creo que es un ejemplo perfecto de que la gente buscará drama en cualquier lugar que pueda. Harry no le escupió a Chris, de hecho.