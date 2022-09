Rockstar Games bloquea comentarios de redes para evitar filtraciones de GTA VI

Hace algunos días atrás se llevó a cabo una filtración masiva del próximo gran juego de Rockstar Games, GTA VI, mismo del cual se mostraron gran cantidad de imágenes en las redes. Y ahora mientras encuentran a los culpables y retiran el contenido de los mayores sitios posibles, la compañía no está dejando tener respuestas en las redes sociales.

Se comenta que el hacker no era una sola persona, sino al menos dos diferentes. En una nueva publicación en los foros de GTA , el personal del sitio compartió los resultados de sus investigaciones sobre el filtrador y explicó que, según la distribución de publicación y los datos de la dirección IP, al menos dos personas compartían la cuenta de los foros, “TeaPotUberHacker”, quien publicó los datos.

Según la actualización, no creen que la cuenta haya sido robada, sino que fue compartida entre los dos hackers informáticos, conocidos como “Teapot” y “Lily”. El personal de los foros señala que Lily ha estado activa en Telegram, pero que no creen que posea actualmente ninguno de los materiales pirateados que afirman tener, y advierten que no interactúen con ellos.

Mientras el FBI investiga el caso junto al hackeo de Uber, Rockstar aparentemente ha tomado medidas bloqueando sus cuentas de redes sociales. En sus cuentas se nota que nadie puede efectuar comentarios y respuestas. Sería un intento de frenar la propagación de los materiales filtrados, pues sería el lugar ideal para lanzar imágenes.

GTA VI continúa su desarrollo según lo previsto.

Vía: Kotaku