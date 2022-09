La filtración de Grand Theft Auto VI se ha convertido en uno de los momentos más infames en la industria de los videojuegos en años recientes. Aunque parece que ya se ha hablado de todo en relación con este tema, aún queda por ver qué sucederá dentro de Rockstar tras esta brecha de seguridad. De esta forma, algunos desarrolladores anónimos han dado su opinión respecto a las consecuencias de esta fuga de información.

Recientemente, 3DJuegos entrevistó a varios desarrolladores de Europa, los cuales se han mantenido en el anonimato, para hablar sobre las consecuencias que esta filtración tendrá en Rockstar. Para comenzar, se ha mencionado que los NDA, los acuerdos de confidencialidad, y los métodos de seguridad a distancia se pueden volver más estrictos:

“Es imposible evitar posibles filtraciones… para ello habría que revisar mails, cachear a las personas antes de salir y todo eso atenta con la libertad de las personas. En mi experiencia, las PC donde trabajo están controladas, no puedes instalar programas que no están autorizados, hay todo tipo de antivirus, cuando abres un link hay como un programa que rastrea la web a la que vas… está todo bastante capado, pero claro, siempre pueden ocurrir fugas si el empleado, yo qué sé, si se pone a grabar la pantalla con un teléfono o copia archivos pequeños de aquí a allí”.

Sin embargo, uno de los peores casos que pueden llegar a suceder, es que el código fuente que se filtró, sea registrado por alguien fuera de Rockstar, y la compañía ya no tenga la oportunidad de usar las propias herramientas que llegó a crear. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Imagina que el código fuente acaba en otros juegos. Imagina que esos juegos son patentados antes, puesto que en Estados Unidos se puede patentar el software, y comienzan a demandar a Rockstar por su propio código fuente. Es algo que puede sonar muy ridículo, pero que ha ocurrido ya. Aunque todo es especulación, el mejor escenario ante la presente situación sería que la situación quedase en una anécdota, que la gente lo olvide y Rockstar sacase su súper tráiler y se confirme lo que todos sabemos: que se compare con lo filtrado y se confirme que se ve todo mucho mejor, porque te aseguro que todo se va a ver mucho mejor. ¿El peor escenario? Que haya consecuencias que afecten al desarrollo, lo que implica retrasos y una frustración por parte del usuario, lo que implica tormentas en redes sociales, lo que implica cambios en la dirección o el proceso creativo del juego, lo que implica cambios en el proceso de comercialización del proyecto, lo que implica consecuencias inimaginables, por lo que salga peor y más tarde”.

Al final del día, queda claro que esta filtración no tiene un solo beneficio, ya sea para el jugador, pero especialmente para Rockstar. Aunque a primera instancia puede verse como si esto no tuviera un gran impacto, especialmente considerando el comunicado de la compañía, los desarrolladores anónimo han señalado que esto afecta a la empresa:

“En Rockstar habrá disgustos, sufrimiento y algún que otro despido. La cuestión es que tu contrato de confidencialidad implica que no puedes divulgar nada salvo los canales oficiales. No es solo por garantizar que marketing lleve el control de la comunicación, es que es un asunto muy serio que te puede explotar en la cara. Si tienes una visión del juego muy clara y sacas imágenes a medio hacer, la gente las juzga como material final. En un producto comercial con miles de millones de inversión puede ser un impacto muy negativo. La gente puede tener dos dedos de frente, pero la masa no. Se magnifica todo y puede convertirse en un gravísimo error”.

Por el momento, Rockstar ha señalado que la filtración no afectará el desarrollo de GTA VI. Sin embargo, nada nos asegura que internamente el comunicado sea diferente. Los NDA impiden a los empleados hablar sobre este tema. Solo nos queda esperar y ver cómo se desarrolla esta situación. En temas relacionados, varios desarrolladores han revelado cómo se veían sus juegos antes de llegar a nuestras manos. De igual forma, el FBI ya está investigando este caso.

Nota del Editor:

El caso de GTA VI es uno bastante interesante. No por nada esta es la mayor filtración en la industria desde The Last of Us Part II. Aunque existe la posibilidad de que el comunicado de Rockstar sea verdad, y la fuga no tenga consecuencias en el desarrollo, aún existe la posibilidad de que la forma en la que se trabaja en la compañía cambie sustancialmente.

Vía: 3DJuegos