Una de las consecuencias negativas de la filtración de GTA VI, es que muchas personas se han quedado con la idea de que así lucirá el juego una vez que llegue al mercado, algo que simplemente no sucederá. De esta forma, varios desarrolladores han salido a la defensa de Rockstar, compartiendo material sin finalizar de juegos como Uncharted 4, Immortality, Sea of Thieves, Control y más, con el objetivo de concientizar al público sobre el proceso de creación.

Todo comenzó después de que un usuario compartió un tweet, en donde señalaba que los gráficos eran “lo primero en crearse” durante el desarrollo de un juego, y considerando que lo que se filtró de GTA VI llevaba cuatro en planeación, básicamente lo que mostró antes de tiempo era ya el producto final, una concepción bastante errónea.

En respuesta, varios desarrolladores decidieron mostrar versiones no finalizadas de sus juegos, algunos indies y otros AAA, para demostrar que el previo comentario está diciendo todo menos la verdad, y el proceso de creación es uno más complicado de lo que uno podría llegar a pensar. Esto fue lo que mencionó el equipo de Remedy:

Por su parte, Massive Monster señaló:

Jeph Pérez, escrito de Rare, comentó:

