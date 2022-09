Los mejores memes de la filtración de GTA VI

El día de ayer pasó algo bastante inusual en la industria de los videojuegos, pues básicamente el próximo gran proyecto de Rockstar Games, GTA VI, se filtró con todo y gameplays. En total fueron un poco más de 90 videos cortos los que salieron a la luz, y si bien muchos no pensaban que esto fuera una realidad, en realidad pasó todo lo contrario.

Ahora que todo está relativamente más tranquilo, los usuarios no perdieron la oportunidad de dar a conocer su opinión, por lo que en redes sociales han dejado imágenes bastante graciosas respecto al accidente, esto va desde un empleado despedido hasta una alarma de gran alcance.

Aquí los puedes checar:

DaniRep tras ver los leaks de GTA VI pic.twitter.com/iKRprCldDY — Jorge (@Jorgedcare) September 19, 2022

just saw some of the GTA VI leaks. really hope we get to keep this character in the final version. pic.twitter.com/Ht2gr87Nl3 — BoogEman The Unfunny (@boog_eman) September 19, 2022

Acabo de ver algunas de las filtraciones de GTA VI. Realmente espero que consigamos mantener este personaje en la versión final.

Probably my last meme for the GTA VI leak incident.#GTAVI#GTA6#RockstarGames pic.twitter.com/vO9XL1MFVX — Sword Deity 🗓️➡️ SLIPKNOT: THE END, SO FAR (@sd_sworddeity) September 19, 2022

Probablemente mi último meme sobre el incidente de la filtración de GTA VI.

Damn, those GTA VI leaks look so damn cool! pic.twitter.com/Mq91NLXmaA — Aamer (@IbnKulthum) September 19, 2022

¡Maldita sea, esas filtraciones de GTA VI se ven tan geniales!

These GTA VI leaks go hard pic.twitter.com/gVyLSbU1Ma — Vileblood (@DI5ASTER_PIECE) September 19, 2022

Estas filtraciones de GTA VI se ponen duras

The memes layer riding on top of the GTA VI leaks…more entertaining than any TV show I've seen this year, lol. pic.twitter.com/AKjmDpFSp3 — Erik Radvon (@radvon) September 18, 2022

La capa de memes sobre las filtraciones de GTA VI… más entretenida que cualquier programa de televisión que haya visto este año, jajaja.

Rockstar taking down every GTA VI leak in existence pic.twitter.com/EQuKjaW1wG — Habibi (@justmehabibi) September 18, 2022

Rockstar elimina todas las filtraciones de GTA VI existentes

El hacker de GTA VI después de hacer el mayor leak de la historia de internet y recibir una multa de 300 millones de dolares e ir a la carcel pic.twitter.com/eaAF2iiw8F — XaviRS🌹🦋 (@XaviRS5) September 18, 2022

I can’t imagine what’s going on at Rockstar Games HQ after the GTA VI leak 😭 #gtavi #gta6 #rockstar pic.twitter.com/VQhoqKvdfq — Heisenberg (@walterwhite273) September 18, 2022

No puedo imaginar lo que está pasando en la sede de Rockstar Games después de la filtración de GTA VI.

Recuerda que GTA VI se encuentra actualmente en desarrollo.

