Llevan a cabo filtración masiva de GTA VI

Como muchos saben, hace un par de días la plataforma de Uber sufrió un hackeo importante, esto para demostrar que la seguridad de la compañía es de lo peor. Y ahora, un usuario de GTAForums que dice haber estar implicado en el hackeo, ha soltado lo que parece ser son imágenes prototipo del próximo GTA VI. Las cuales parecen ser de lo más creíbles.

Coincidiendo con lo que Bloomberg informó a principios de este año , incluido que el juego será coprotagonizado por una mujer, los videos son en gran medida material de archivo en desarrollo, con texturas y modelos sin terminar. El filtrador actualmente está recibiendo solicitudes preguntando a las personas qué más les gustaría ver en más videos.

En uno de los videos, un personaje jugable masculino blanco se encuentra con un NPC racista junto a una piscina y, a medida que transcurre la conversación, se puede ver el código requerido para la interacción que se desarrolla junto con la acción del juego. En otro, el personaje femenino está aterrorizando una especie de cafetería clásica de Estados Unidos.

Aquí algo del material:

Vale la pena mencionar, que son un poco más de 90 clips cortos los que se subieron a la red, incluyendo uno en el que se puede ver cómo el jugador puede cambiar el mando del personaje, algo que pasa en un parpadeo. Por su parte, Rockstar Games no ha salido a dar declaraciones sobre la filtración, por lo que habrá que esperar un poco más para saber si es falso o verdadero.

Not that there was much doubt, but I’ve confirmed with Rockstar sources that this weekend’s massive Grand Theft Auto VI leak is indeed real. The footage is early and unfinished, of course. This is one of the biggest leaks in video game history and a nightmare for Rockstar Games

— Jason Schreier (@jasonschreier) September 18, 2022