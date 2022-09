Streamer admite estafar a fans por $200 mil dólares

El pasado sábado, Abraham “Slicker” Mohammed, famoso streamer, admitió en una transmisión de Twitch que estafó a sus seguidores y otros creadores de contenido por $200 mil dólares. Este dinero fue usado para financiar su adicción a las apuestas de Counter Strike: Global Offensive. Al darse a conocer esta información, varios streamers amenazaron con una huelga, a menos de que Twitch tome cartas en el asunto.

Streamers como Imane “Pokimane” Anys, Matthew “Mizkif” Rinaudo, y Devin Nash lanzaron en su momento un comunicado en donde amenazaban de llevar a cabo una huelga en la navidad de este año, a menos de que Twitch decidiera eliminar el soporte para todos los usuarios que transmiten sus apuestas en esta plataforma. Otros miembros de la comunidad decidieron donar dinero a los afectados, mientras que algunos mencionaron que este es un problema social, y no tanto de la plataforma.

Por su parte, Silcker admitió que cualquier castigo que se le imponga, es más que merecido. Actualmente, se desconoce si está buscando algún tipo de ayuda profesional para enfrentarse a su adicción a las apuestas. Esta no es la primera vez que CS:GO se ve involucrado en una controversia similar. A lo largo de los años, varios sitios han llamado la atención por rifar diversos objetos estéticos para este juego, lo cual ha atraído la atención de múltiples creadores de contenido.

Aunque la respuesta no fue inmediata, Twitch ha emitido un comunicado, en donde señala que a partir del próximo 18 de octubre, eliminará cualquier material relacionado con sitios de apuestas como Stake.com, Rollbit.com, Duelbits.com y Roobet.com, y esta lista puede expandirse a medida que la compañía continúa investigando la situación. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Las transmisiones de sitios de apuestas que incluyen tragamonedas, ruleta o juegos de dados que no tienen licencia en los Estados Unidos u otras jurisdicciones que brinden suficientes protecciones al consumidor ya no serán permitidas”.

An update on gambling on Twitch. pic.twitter.com/lckNTY9Edo

— Twitch (@Twitch) September 20, 2022