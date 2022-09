Banean de Twitch a ex actriz porno por razones injustificadas

La plataforma de Twitch va creciendo cada vez más con los años, tanto así que de forma frecuente organizan sus propios torneos llamados rivals, mismos que reúnen a los usuarios más destacados de la plataforma. Y justo ahí, fue donde se llevó a cabo un acto un tanto extraño, dado que banearon a una persona que no dio razones para que le dieran dicho castigo.

Concretamente, la persona es Adriana Chechik, a quién no se le permitió emitir sus jugadas mediante el torneo reciente de Fortnite. No está de más decir, que a la chica se le conoce por su trayectoria de trabajar en el mundo de los filmes para adultos. Aún así, durante sus emisiones no ha hecho nada que signifique llevarse un baneo por parte de la plataforma.

Former Adult Star Adriana Chechik has stated that Epic Games has denied her involvement in the Twitch Rivals Fortnite No Build event because of her past involvement in the adult industry

She was also unfortunately notified just an hour before the event pic.twitter.com/wP2XE7hoFo

— Jake Lucky (@JakeSucky) August 25, 2022